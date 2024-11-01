FETÖ davasında Boydak ailesinin hisselerine el konuldu - Son Dakika
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FETÖ davasında Boydak ailesinin hisselerine el konuldu

Kayseri'de, FETÖ davasında Boydak Holding'in yüzde 22.34 hisseleri müsadere edildi.

01.11.2024 22:39
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KAYSERİ'de, Boydak Holding eski yönetim kurulu üyeleri ve aile bireylerinin de aralarında olduğu 11 sanığın yargılandığı FETÖ davasında Türkiye Finans Bankası'nda bulunan yüzde 22.34'lük hisselerinin müsaderesine (el konulmasına) karar verildi.

Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında Boydak ailesinin 11 ferdinin Türkiye Finans Bankası'ndaki hisselerinin FETÖ'nün finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsadere edilmesi yönünde iddianame hazırlandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında başka suçtan hükümlü Memduh ve İlyas Boydak ile tutuksuz sanıklar Şükrü ve Sami Boydak hazır bulundu. Başka suçtan hükümlü Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler ise cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 5 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı. Sanıklar, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla söz konusu bankadaki hisselerinin müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, bu talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti ise verdiği kararla, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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