FETÖ'de Liderlik Çekişmesi ve Cevdet Türkyolu'nun Mal Varlığı - Son Dakika
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FETÖ'de Liderlik Çekişmesi ve Cevdet Türkyolu'nun Mal Varlığı

Gülen'in ölümü sonrası örgütte liderlik savaşları başlarken, Cevdet Türkyolu'nun malvarlığı sorun oldu.

22.10.2024 12:33
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, örgüt içerisindeki liderlik çekişmesi gün yüzüne çıkarken, 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun mal varlığı da örgütte en büyük sorun olarak ön plana çıktı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde devam eden kavgalar gözler önüne serilmeye başlandı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik çekişmesinin nedenini bir kez daha ortaya koydu. Örgütün üst yönetiminde yer alan her isim paranın kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen'in ölmeden önce son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan 1 milyon dolar değerindeki evi, 10 Haziran 2023'te yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. Türkyolu, 2003-2013 yılları arasında toplam 17 tapu satış işlemi gerçekleştirdi. 2012-2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki 'nt' şirketindeki hissesini değerinden fazla 4 milyon doları aşan bir fiyata sattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarlar da aldı. 'Hizmete çalışıyor' adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da role sahip. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de büyük kar etti. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren 'Amish Farmers Market LLC' adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı. Cevdet Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği biliniyor. Mal varlığının kaynağını, ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Cevdet Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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