FETÖ'den Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den Firari Hükümlü Yakalandı

FETÖ\'den Firari Hükümlü Yakalandı

Bafra'da, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 10 ay hapis cezası olan E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

20.01.2025 20:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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