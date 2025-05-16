FETÖ 'Ev Abisi'ne 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz R.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, R.Ö'nün örgüt içinde "ev abiliği" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'ye ait yurtta sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı, tanık beyanlarına göre 2009-2013 yılları arasında İstanbul Harp Okulu'nda öğrenim gören örgüt mensubu 3 öğrencinin sorumluluğunu üstlendiği, FETÖ üyelerinin ByLock programı üzerinden yaptığı yazışmalarda sanığın adının geçtiği ifade edildi.

Sanığın, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği kaydedilen iddianamede, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.