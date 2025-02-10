FETÖ firarisi Adıyaman\'da yakalandı

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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