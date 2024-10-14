FETÖ Firarisi Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarisi Çanakkale'de Yakalandı

FETÖ Firarisi Çanakkale\'de Yakalandı

Çanakkale'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, 12 yıl 6 ay cezası olan firari T.K. yakalandı.

14.10.2024 19:49
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ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emekli albay T.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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