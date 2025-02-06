FETÖ firarisi Erdemli'de yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, firari hükümlü N.İ'nin, Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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