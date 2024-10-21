Nevşehir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen kovuşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü A.D. kent merkezinde saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Firarisi Nevşehir'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?