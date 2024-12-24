FETÖ ile İlgili Operasyonda Gri Kategorideki Çift Yakalandı

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Ayşe GÜREL/ İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk, Arnavutköy'de yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'den aranan çifte yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terörizmin finansmanı olmak' suçlarından yakalaması bulunan, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eşi Melek Türk Arnavutköy'de gözaltına alındı.