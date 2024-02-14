FETÖ medya davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ medya davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a hapis cezası

FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla yeniden yargılanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı hapis cezasına çarptırıldı. Yakup Şimşek ise beraat etti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan'a 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı'ya 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

14.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:09
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GAYE ŞEYMA CAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakup Şimşek ise beraat etti.

Haklarında FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar mahkemedeki son sözlerinde beraatlarını talep etti.

3 SANIĞA HAPİS CEZASI 1 SANIĞA BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan hakkında  aynı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan, 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. Heyet Yakup Şimşek'in ise beraatına hükmetti.

FETÖ medya davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak\'a hapis cezası
Kaynak: ANKA

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