FETÖ Mensupları Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), jandarma ve emniyet birimlerince yurt dışına kaçış hazırlığındaki 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, haklarındaki mahkumiyet hükmü Yargıtay tarafından onanan FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki 7 kişinin yurt dışına kaçma planı yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine MİT, jandarma ve emniyet birimleri, 6 ayrı ilde operasyon düzenleyerek belirlenen 7 kişiyi yakaladı.

Darbe girişimi sonrasında çalıştıkları kurumlardan ihraç edildikleri öğrenilen S.Y.C. Sakarya'da, Y.Y. Yozgat'ta, F.Ö. ile R.Ü. Ankara'da, U.K. İstanbul'da, D.Y. Bursa'da, V.K. ise Sivas'taki cezaevlerine gönderildi.