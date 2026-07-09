FETÖ'nün darbe girişimi anlatıldı - Son Dakika
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FETÖ'nün darbe girişimi anlatıldı

09.07.2026 17:16
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İzmir'deki panelde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları, Meclis'teki dayanışmayı ve astsubay Mustafa Oruç'un ikiz kardeşini şehit eden uçağa yakıt ikmali yapma hikayesini anlattı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İzmir'deki panelde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı.

O dönem AK Parti Adana Milletvekili olan Ünüvar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Gazi Meclis'te O Gece" paneline katıldı.

Evinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın olduğunu, o gece balkonda otururken önce anlam veremedikleri sesler duyduklarını kaydeden Ünüvar, daha sonra çatışmaların yaşandığını anladıklarını söyledi.

Ünüvar, o gece savaş uçaklarının Ankara semalarında olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'dan kalkan bir savaş uçağı Ankara'da özel harekat merkezini bombalıyor. Diyarbakır'da uçaklar kalkmadan önce 'Ankara'da terörist saldırısı ihtimali var, uçakları oraya göndereceğiz' diyorlar ve yakıt ikmali yapıyorlar. Yakıt ikmalini yapan teknisyenlerden bir tanesi astsubay Mustafa Oruç. Mustafa'nın ikiz kardeşleri var Ahmet ve Mehmet. Onlar da Gölbaşı'nda özel harekatta görevliler. Mustafa sonrasında gözyaşlarıyla 'Benim yakıtını doldurduğum uçaklardan bir tanesi, benim ikiz kardeşlerimi şehit etti' diyor."

Ünüvar, o gece TBMM'de olanları da aktararak "Görevliler olmadığı için Meclis'in nasıl açılacağını bilmiyoruz. Kapıyı kıralım, kırmayalım diyoruz. Anahtar bulundu, meclis açıldı, bu kez de ışığı bulamıyoruz. Çünkü teknisyenler yok. Gece TBMM Başkanı İsmail Kahraman Meclis'i açtı. İlk geldiğimiz zaman 50 civarı milletvekili vardı. Sonra 107 civarı milletvekili olduğunu gördük ve tam bir Çanakkale ruhunun olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman'ın, divan katip üyelerini kaldırıp AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekillerini yanına aldığını belirten Ünüvar, birlik beraberliğin bu şekilde gösterildiğini, sonrasında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüde olduğu sırada Meclis'in yanındaki alana bomba atıldığını söyledi.

Ünüvar, atılan ikinci bombayla binada hasar oluştuğunu, milletvekillerinin bu şartlara rağmen Meclis'i terk etmediğini kaydetti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu da "milletin zaferi" olarak adlandırdıkları 15 Temmuz'un bir dizi etkinlikle yad edilmesini, o gece yaşananların hatırlanmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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