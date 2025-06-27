İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada son 2 haftadır 46 ilde FETÖ yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada; "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler;
Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.
Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › 46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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