İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ\'ye yönelik 27 ilde yapılan operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden, 19- 27 Mart tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını açıkladı.

73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı. 48'i tutuklandı" diye yazan Yerlikaya, "16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün 'Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Yerlikaya ayrıca şu ifadeleri kullandı:Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."