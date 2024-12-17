FETÖ Operasyonu: 27 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 27 Gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli için gözaltı kararı, 10 kişi yakalandı.

17.12.2024 10:19
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık ayrıca, FETÖ/PDY üyesi 10 kişinin Ankara'da gözaltına alındığını bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıla açıklamada, şöyle denildi:

"Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 13'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 4'ü mahrem imam toplam 17 şüphelinin 17 Aralık 2024 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli/sanık/hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adreslerin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda 10 firari şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alınmış, ilgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Terör, Son Dakika

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