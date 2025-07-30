FETÖ Operasyonu: 6 Şüpheliye Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen biri aktif görevde olmak üzere, toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.