ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında çeşitli deliller elde edilen biri aktif görevde olmak üzere, toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Operasyonu: 6 Şüpheliye Gözaltı - Son Dakika
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