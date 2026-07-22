FETÖ Operasyonunda 128 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 128 Şüpheli Yakalandı

FETÖ Operasyonunda 128 Şüpheli Yakalandı
22.07.2026 11:31
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22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 128 FETÖ şüphelisinden 51'i tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, 51'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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