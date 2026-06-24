FETÖ Operasyonunda 237 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 42 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 128'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında, 237 kişi yakalandı, 128'i tutuklandı ve 61'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Paylaşımda ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat ve KOM başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.