FETÖ Operasyonunda 24 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Operasyonunda 24 Tutuklama

18.07.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 26'sı adli kontrol altında.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 24'ünü tutuklama, 26'sını ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 24 zanlının tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 26'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu arada, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanma içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı anlaşılmıştı.

FETÖ'yle bağlantıları olduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı.

5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda 24 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Ünlü şirketin CEO’su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
09:10
TBMM’de “ayı“ tartışması Vekillerden ağza alınmayacak sözler
TBMM'de "ayı" tartışması! Vekillerden ağza alınmayacak sözler
08:49
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 21:40:32. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 24 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.