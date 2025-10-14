FETÖ/PDY\'ye Hava Kuvvetleri Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.