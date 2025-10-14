FETÖ/PDY'ye Hava Kuvvetleri Operasyonu - Son Dakika
FETÖ/PDY'ye Hava Kuvvetleri Operasyonu

14.10.2025 09:29
Ankara'da FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 16 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Terör, Son Dakika

