(İSTANBUL) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden propaganda yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden propaganda yapanlara yönelik "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Propagandası Yapan 8 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?