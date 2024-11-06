FETÖ Propagandası Yapan 8 Şüpheli Gözaltında

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(İSTANBUL) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden propaganda yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden propaganda yapanlara yönelik "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.