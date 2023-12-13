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FETÖ soruşturması kapsamında firari eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ soruşturması kapsamında firari eski yarbay tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve firari olan eski yarbay tutuklandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında firari eski yarbay tutuklandı
13.12.2023 - 17:31,
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Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari eski yarbay tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve Mart 2018'den bu yana firari olan meslekten ihraç yarbay E.M'nin saklandığı adres tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, TSK, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ soruşturması kapsamında firari eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
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