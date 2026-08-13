FETÖ Soruşturması Yalanıyla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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FETÖ Soruşturması Yalanıyla Dolandırıcılık Operasyonu

FETÖ Soruşturması Yalanıyla Dolandırıcılık Operasyonu
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Kırkağaç'ta kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir çiftin altın ve dövizlerini çaldı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini savcı ve adliye personeli olarak tanıtarak 'FETÖ' soruşturması yalanıyla bir çiftin altın ve dövizlerini dolandıran şebeke, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, 7 Ağustos'ta meydana geldi. Kırkağaç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını telefonla arayarak kendisini 'Soma Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtan bir kişi, Y.M. hakkında adliyede gizli bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek kişinin adliyeye yönlendirilmesini talep etti.

Şüphelinin yönlendirmesiyle Y.M.'nin adliyeye gitmesinin ardından, evde yalnız kalan eşi M.M.'yi (65) arayan ve kendisini 'savcılık yazı işleri müdürlüğü' personeli olarak tanıtan bir başka şüpheli, banka hesabından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını iddia etti. Şüpheli, evdeki altın ve dövizlerin poşete konularak verilen adrese bırakılmasını istedi. Korkuya kapılan M.M., evdeki tüm altın ve dövizleri bir poşete koyarak Memiş Mahallesi 90. Sokak girişine bıraktı. Buraya gelen kişi ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİYİ DEŞİFRE ETTİ

Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden poşeti alan kişinin K.A. (25) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

K.A.'nın sorgusunda ve avukatı huzurunda verdiği ifade doğrultusunda, kendisini Ö.Ç. isimli kişinin yönlendirdiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, K.A.'nın altın dolu poşeti aldıktan sonra kardeşi A.K.K. ve arkadaşı T.C.C. ile birlikte araçla Akhisar ilçesine kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin Akhisar'daki bir kuyumcuda bin dolar bozdurarak parayı ana şüpheli Ö.Ç.'nin annesinin banka hesabına yatırdıkları, kalan para ve ziynet eşyalarını ise şüpheli A.E.'nin ikametgahında sakladıkları saptandı.

ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI ÇİFTE TESLİM EDİLDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 5 tam altın, 2 yarım altın, 2 altın küpe, 1 altın bileklik, 1 altın kolye, 1 altın bilezik, 18 bin 400 lira nakit para ve 550 dolar ele geçirildi. Paralar ve ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, T.C.C., A.K.K. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe dışında olduğu değerlendirilen ana şüpheli Ö.Ç.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Soruşturması Yalanıyla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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