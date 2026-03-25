FETÖ soruşturmasında 9 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme aracı 'Bylock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.