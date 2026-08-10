FETÖ suikast timi üyesinin ablası tutuklandı
15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da tutuklandı.
TUTUKLANDI
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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