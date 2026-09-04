FETÖ suikast timine finans sağlayan 10 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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FETÖ suikast timine finans sağlayan 10 şüpheliye gözaltı

FETÖ suikast timine finans sağlayan 10 şüpheliye gözaltı
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye 10 yıl maddi destek sağlayan 10 şüpheli, İstanbul ve Eskişehir'deki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye, firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ suikast timine finans sağlayan 10 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ suikast timine finans sağlayan 10 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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