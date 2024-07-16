FETÖ suikast timinin izleri Marmaris'teki otelde duruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

FETÖ suikast timinin izleri Marmaris'teki otelde duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelde gerçekleşen FETÖ suikast timinin saldırısının izleri hala duruyor. Otel yönetimi, saldırının izlerini temizlik ve onarım yapmadan koruma kararı aldı. İş insanı Serkan Yazıcı, o gece yaşananları anlatarak odadaki tahribatları ve kurşun izlerini gösterdi. Milletvekili Aydın Ayaydın ise saldırının büyüklüğünü vurgulayarak şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

16.07.2024 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izleri, o gecenin en yakın tanığı iş insanı Serkan Yazıcı anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümlerini, otelin sahibi iş insanı Serkan Yazıcı, 21. ve 24 dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a gezdirerek gece yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, o gece yaşananları detayları ile Ayaydın'a anlatarak odadaki kurşun izleri, tahribatlar, el bombasının bıraktığı izleri ayrıntılı bir şekilde gösterdi.

15 Temmuz'un kendileri için unutulmayacağını aktaran Yazıcı, bu nedenle 8 yıldır odalarda hiçbir değişiklik yapmadıklarını kaydetti.

Ayaydın ise Yazıcı'ya 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğu için teşekkür etti.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün bıraktığı tahribatın büyük olduğunu belirten Ayaydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve o gece hain darbecilerin baskınına uğrayan oteldeki kurşun izleri hala duruyor. Cumhurbaşkanımızın bu ofiste namaz kıldığını ve seccadelerin hala yerinde olduğunu gördüm. Üzerindeki tespihleri görünce o geceyi hatırladım. Cumhurbaşkanımız, televizyondaki cesaretli tutumu ile halkımızı darbecilere karşı direnmeye davet ediyordu. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisinin biraz gerisinde şehit olan kahraman özel harekatçı polisimizin şehit olduğu odada çatışma izleri duruyor. Kelepçesi duruyor. Polisimizin odasına camdan el bombası atılmış. Şehidimiz silahı ile karşılık vermiş ve canı pahasına çarpışmış."

15 Temmuz'da halkın iradesi ile kalkışmanın püskürtüldüğünü vurgulayan Ayaydın, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Yazıcı, Aydın Ayaydın, Milletvekili, 15 Temmuz, Marmaris, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ suikast timinin izleri Marmaris'teki otelde duruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:48 İstanbul’daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ suikast timinin izleri Marmaris'teki otelde duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement