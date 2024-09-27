FETÖ Şüphelisi Edirne\'de Yakalandı

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EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski Sayıştay Başdenetçisi F.K., polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Sayıştay Başdenetçisi F.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmak isteyen ve 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan arandığı belirlenen Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Y.A., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.