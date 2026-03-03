FETÖ Üyesi 2 Hükümlü Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi 2 Hükümlü Isparta'da Yakalandı

03.03.2026 21:43
Isparta'da FETÖ üyesi 2 hükümlü, kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Isparta, Güncel, Suç, Son Dakika

