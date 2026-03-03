Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi 2 Hükümlü Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.