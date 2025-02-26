FETÖ Üyesi Astsubay Yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Mete" kod adlı ihraç astsubay N.M.O. (37) belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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