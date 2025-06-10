FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski polis memuru yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru F.B. (58) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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