FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Tekirdağ'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Tekirdağ\'da Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, M.A. isimli hükümlü Tekirdağ'da bir adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

10.02.2024 00:03
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FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekipler, firari hükümlünün Tekirdağ'da bir adreste olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
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