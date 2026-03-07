FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
