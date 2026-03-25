FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.I. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.