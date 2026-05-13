FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 2018'den beri aranan ve "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Niğde'ye getirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.