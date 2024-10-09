FETÖ Üyesi Firari Mersin\'de Yakalandı

Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Sağlıklı Mahallesi'nde yakaladı.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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