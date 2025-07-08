FETÖ üyesi firari polis yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2023 yılından bu yana firari olan eski polis A.K'nin (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir farklı şehirlerde saklandığı, dikkat çekmemek için gözlük, sahte bıyık ve şapka kullandığı tespit edilen hükümlünün ilçede olduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Kaldığı evde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.