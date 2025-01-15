FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Isparta'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.
E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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