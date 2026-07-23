FETÖ Üyesi Firari Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

23.07.2026 10:43
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Nevşehir'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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