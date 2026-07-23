FETÖ Üyesi Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Şanlıurfa'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Şanlıurfa\'da Yakalandı
23.07.2026 11:45
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FETÖ üyeliğinden 5 yıl hapis cezası bulunan S.K. Şanlıurfa'da jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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