FETÖ'ye 15 ilde eş zamanlı operasyon, 28 şüpheliden 26'sı yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye 15 ilde eş zamanlı operasyon, 28 şüpheliden 26'sı yakalandı

FETÖ\'ye 15 ilde eş zamanlı operasyon, 28 şüpheliden 26\'sı yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmalarına yönelik Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanması ve kamu mahrem iztivaç yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sının yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin "Kamu Mahrem Yapılanmasında" faaliyet gösterdiği ileri sürülen 1 şüpheli ile "Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hedef alındı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye 15 ilde eş zamanlı operasyon, 28 şüpheliden 26'sı yakalandı - Son Dakika

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