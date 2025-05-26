İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 8 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcılıkça ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenilmişti.
Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › FETÖ'ye ByLock Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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