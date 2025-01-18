FETÖ'ye Kıskaç-35 Operasyonu: 47 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik 23 ilde düzenlenen "Kıskaç-35" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen "Kıskaç-35" operasyonları hakkında bilgi verdi.

23 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu." bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucunda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok." ifadelerini kullandı

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.