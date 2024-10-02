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FETÖ'ye Üye Eski Hakim Yakalandı

MİT ve Ankara Emniyeti, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay'ı Ankara'da yakaladı.

02.10.2024 10:46
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay'ı, Ankara'da saklandığı evde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Karatay'ın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan ve meslekten ihraç edilen eski hakim Karatay'ın yaşadığı tespit edildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla Karatay, Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulundu.

Karatay'ın evindeki aramada bulunan ve söz konusu terör örgütünün üst yönetimiyle iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemeye el konuldu. Mustafa Karatay'ın Signal uygulaması üzerinden örgüt ile iletişim kurduğu belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan Karatay'ın, FETÖ'nün yargıdaki elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynadığı, örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalıştığı belirtildi.

Görev yaptığı dönemde ağır ceza mahkemesi başkanlığı, özel yetkili hakimlik gibi örgüt için kritik görevlerde bulunan Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev almıştı.

Kaynak: AA

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