FETÖ'ye Yönelik 9 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli için Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
