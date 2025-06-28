Fettuh: İsrail, Filistinlilere Soykırım Uyguluyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin barındığı sığınma merkezlerini hedef almasının, "Filistin halkına yönelik ideolojik bir intikam ve soykırımın açık göstergesi" olduğunu belirtti.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada "İsrail işgal güçleri, kuşatma altındaki bir halka karşı yakıp yıkma ve etnik temizlik politikasını sürdürüyor. Özellikle Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bağlı sığınma merkezlerine yönelik art arda gerçekleştirilen saldırılar, bu yaklaşımı açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü belirten Fettuh, bazı okul ve çevresindeki çadırlara düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

Fettuh açıklamasında, ABD yönetimine de çağrıda bulunarak 21 aydır devam eden bu soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Ayrıca BM'ye de çağrı yapan Fettuh, "İsrail'in saldırılarını derhal durduracak adımlar atılmalı ve işgalci sağcı hükümetin liderleri hakkında uluslararası bir soruşturma komitesi kurulmalıdır." dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in doğrudan 400'den fazla okulu hedef aldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 56 bin 412 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 54 kişi yaralandı.