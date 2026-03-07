Fevzi Bilici Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Fevzi Bilici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fevzi Bilici Son Yolculuğuna Uğurlandı
07.03.2026 15:39
Kayseri'de yiyecek nedeniyle hayatını kaybeden Fevzi Bilici, cenaze namazının ardından defnedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Bilici'nin (78) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alınarak Yahyalı Camikebir Camisi'ne getirildi. 4 çocuk babası Bilici için burada cenaze namazı kılındı. Bilici'nin cenazesine; AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bilici'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fevzi Bilici, kılınan namazın ardından Çiğilli Mahallesi Kitirli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

