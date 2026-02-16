Fatih Belediyesi, ramazan ayına özel Fevzipaşa Caddesi'ni ışıklı yıldızlar ve hilallerle süsledi.
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Fevzipaşa Caddesi'ne dekoratif ışıklandırmalar kuruldu.
Direkler arasına asılan hilal ve yıldız motiflerinin akşam saatlerinde ışıklarının yakılmasıyla caddede ramazan atmosferi oluşturuldu.
Çalışmaların ramazan öncesinde planlanarak kısa sürede tamamlandığı, ışıklandırma sistemlerinin belirli saat aralığında aktif olacağı öğrenildi.
Fevzipaşa Caddesi Ramazan'a Hazır
