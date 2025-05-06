FHKC Genel Sekreteri Saadat'a Kötü Muamele - Son Dakika
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FHKC Genel Sekreteri Saadat'a Kötü Muamele

Ahmed Saadat, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde kötü muameleye maruz kaldı. Esirler serbest bırakılacak.

06.05.2025 12:07
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın İsrail'in Megiddo Hapishanesinde "acımasız saldırı ve kötü muameleye" maruz kaldığı belirtildi.

Esirler Medya Ofisi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FHKC) yapılan ortak açıklamada, "Megiddo Hapishanesindeki tecrit hücrelerinde sağlık ve insani açıdan son derece ağır koşullarla karşı karşıya olan FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın hayatından tamamen işgal güçleri sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Saadat'ın son nakil sırasında "acımasız saldırı ve kötü muameleye" maruz kaldığı aktarılan açıklamada, "Esirler hareketinin liderlerini hedef alan sistematik ve tehlikeli bir tırmanış söz konusu. Bu onları fiziksel ve psikolojik olarak yavaş yavaş tasfiye etmeyi amaçlamaktadır." denildi.

Bu durumun FHKC Siyasi Büro üyesi Ahid Ebu Gulemi'nin yanı sıra Hamas, İslami Cihad ve FHKC'den çok sayıda önde gelen esiri de hedef aldığı aktarılan açıklamada, tüm esirlerin serbest bırakılması için her türlü fedakarlığın yapılmasından kaçınılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin halkımızı, onun tüm güçlerini ve dünyanın özgür insanlarını acil ve etkili bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FHKC Genel Sekreteri Saadat'a Kötü Muamele - Son Dakika

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