FHKC Merkez Konseyi Toplantısına Katılmayacak - Son Dakika
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FHKC Merkez Konseyi Toplantısına Katılmayacak

FHKC, 23-24 Nisan'da Ramallah'taki Merkez Konseyi toplantılarına katılmayacağını duyurdu.

22.04.2025 22:17
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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), 23 ve 24 Nisan'da Ramallah'ta yapılması planlanan Merkez Konseyi toplantılarına katılmayacağını duyurdu.

FHKC'den konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, daha önce iptal edilen diyalog turlarıyla belirlenen adımlara alternatif olamayacak derecede parçalanmış bir adım şeklinde değerlendirildiği için Merkez Konseyi toplantılarına katılmama kararı alındığı belirtildi. ???????

FHKC, ulusal stratejik bir programa dayanan milli birliğin kurulması için vatansever tüm gruplarla ve Fetih Hareketi ile diyaloğunu sürdüreceğini vurguladı.

Açıklamada FKHC, kapsamlı bir ulusal temsili yansıtacak yeni bir konsey oluşumu için örgütlerin genel sekreterlerinin toplanması teklifinde de bulundu.

Ulusal birlik çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlhak ve Yahudileştirme politikalarına ve coğrafyanın parçalanması planlarına karşı kapsamlı bir mücadele stratejisini benimseyen, birleşik bir ulusal halk direnişi liderliği oluşturulmalıdır.

Filistin halkına kuşatma, tecrit ve kantonlar dayatma girişimlerine ve Yahudi yerleşim birimlerinin inşası ile bunların fiili durum olarak kabul ettirilmesine karşı durmalıyız."

Filistin'de 11 Aralık 1967'de "Marksist-Leninist" çizgiyi benimseyerek kurulan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Milliyetçi Arap Hareketi (MAH), Filistin Kurtuluş Cephesi ve bazı direniş örgütlerinin birleşmesinden oluşuyor.

FHKC, Filistinli grupları tek çatı altında toplayan, Filistin Kurtuluş Örgütü'nde (FKÖ) Fetih Hareketi'nden sonraki ikinci büyük grup olarak biliniyor.

FKÖ Merkez Konseyi adıyla da bilinen Filistin Merkez Konseyi, Filistin Ulusal Konseyi toplanmadığı zaman FKÖ ile Yürütme Komitesi arasında bağlantı görevi olan örgütün önemli kurumlarından biri.

FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyinin, 23-24 Nisan'da Ramallah'ta toplanarak önemli konuları görüşmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FHKC Merkez Konseyi Toplantısına Katılmayacak - Son Dakika

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